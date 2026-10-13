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        Haberler Gündem Yargı Ekrem İmamoğlu hapis cezasına çarptırıldığı davada istinafa başvurdu

        Ekrem İmamoğlu hapis cezasına çarptırıldığı davada istinafa başvurdu

        Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada istinaf başvurusunda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 17:22 Güncelleme:
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        İmamoğlu istinafa başvurdu

        Ekrem İmamoğlu, Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada istinaf yoluna başvurdu.

        İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen mahkûmiyet kararına karşı İmamoğlu’nun avukatlarınca istinaf başvurusu yapıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine sunulan dilekçede, kararın hukuka aykırı olduğu savunularak hükmün kaldırılması ve İmamoğlu’nun beraat etmesi istendi.

        İstinaf dilekçesinde, 25 Ekim 2022’de Tuzla’daki açılış töreninde sarf edilen "Cebimizdeki paraları da aldınız, yüzde ellisini aldınız, yüzde ellisini çaldınız" sözlerinin Şadi Yazıcı’ya yönelik olmadığı, ekonomik şartlara ve siyasi gelişmelere ilişkin eleştiri niteliği taşıdığı savunuldu. İmamoğlu’nun avukatları, istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasını ve öncelikle beraat kararı verilmesini istedi.

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        #Ekrem İmamoğlu
        #istinaf
        #Şadi Yazıcı
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