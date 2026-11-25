İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasına Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı dileyerek başladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal eden bütün öğretmenleri şükran, minnet ve saygı ile yad eden Dervişoğlu, öğretmenlerin sorunlarını dile getirdi, mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin yaklaşık 70 bin lira maaş aldığını, maaşın büyük bölümünü kiraya verdiklerini söyledi.

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Öğrencilerine kitap okumayı öğütleyen öğretmenlerin kitap alırken hesap yapmak zorunda kaldığını savunan Dervişoğlu, "Öğretmenler, öğrencilerine büyük hedefler gösteriyor, kendisinin mahkum edildiği hayat ise ay sonunu getirebilmek ve kredi kartını ödeyebilmeye çalışmaktan ibaret.

Tayinler ve aile birleşimleri de yıllarca peşinden koşulan, torpilsiz çare bulunamayan, kangren haline gelmiş meselelerdir. Her kafaları estiğinde değiştirdikleri müfredat ve tepeden indirilen emrivakiler dışında, bu iktidar öğretmenler için ne yapmıştır?" diye konuştu.

Türkiye'nin beş, on yıllık öğretmen ihtiyacı planının, branş bazlı ihtiyaç analizinin bir an önce yapılması gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, şunları söyledi:

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"Fakülte kontenjanları ve atamalar buna göre düzenlenmelidir. Bu planlama açık ve denetlenebilir olmalıdır. Yanlış planlamanın ve uygulamaların sonucunda atanamayan öğretmenlerimizin sayısı milyona ulaşmıştır.

Kırsaldaki bir evladımızla büyükşehirdeki bir evladımızın eğitim imkanları arasındaki farkı azaltmak ve Cumhuriyetin eşitlik ve adalet ilkelerini en çok bu konuda gerçekleştirmek zorundayız. Okullarımızda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri bir an önce yeterli düzeye getirilmelidir.

Şiddetin önlenmesi için aileyi, okulu ve ilgili kamu kurumlarını kapsayan etkili bir sistem kurulmalıdır. Meseleyi polisiye tedbirlerin ötesinde ele alan, klasör doldurmak için değil gerçekten kapsamlı bir çözüm üretilmelidir.

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Öğretmene yönelik şiddete karşı güvenlik, rehberlik ve hukuki koruma mekanizmaları güçlendirilmelidir."

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınların yaşadığı sorunlara değinen Dervişoğlu, "Türkiye'de bir kadın yardım istediğinde ne olduğunu sorgulamak zorundayız. Daha önemlisi, yardıma muhtaç olanın neden hep bir kadın olduğunu anlamak zorundayız.

Bir kadın, karakola gidip 'Bir adam beni tehdit ediyor, evimin önünde bekliyor' dediğinde, onu o gece güvenli bir mekana ulaştırmak zorundayız. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişi, kapısına yeniden geldiğinde ilgisizliğin bir cana daha mal olabileceğini anlamak zorundayız.

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Güvenli barınma, düzenli gelir ve erişilebilir çocuk bakımı, şiddetle mücadele eden bir kadının cebelleştiği diğer sorunlardır. Bunları sağlamak sadece devletin değil, kamunun vicdani ve ahlaki sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, 6284 sayılı Kanun'un etkin biçimde uygulanması, koruma kararlarının uygulanıp uygulanmadığının düzenli olarak denetlenmesi, karar ihlal edildiğinde ilgili kurumların gecikmeden harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasına değinen, yaşananların istatistik oyunlarıyla örtbas edilmeye çalışıldığını savunan Dervişoğlu, "Fon kriziyle birlikte nakit akışı tıkanmıştır. Esnaf malını satmakta ama parasını tahsil edememektedir. İş insanı alacağını alamamakta, borcunu ödeyememektedir." dedi.

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Yolsuzluğun sadece bir alanda yaşanmadığını ileri süren Dervişoğlu, Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik iddia ve eleştirilere işaret etti. Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Bu memlekette yoldan geçmek bile vatandaşa kurulmuş bir mali pusuya dönüştürülmüştür. Sürücülerin bilgisi dışında işletilen bir tahsilat çarkı yaratılmıştır. Gişede etiketi okunmayana bildirim yapılmamış, tebligat gönderilmemiş, ödeme imkanı sunulmamış, sürenin dolması beklenip cezalar dörde katlanmıştır.

Ardından sürücülerin karşısına ilişkileri malum ve belli ki önceden belirlenmiş avukatların ihtarnameleri ve haciz kıskacıyla çıkılmıştır. Öyle ki borcunu zamanında ödeyenler dahi icra takibine alınmıştır.

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Devletin görevi vatandaşına hizmet etmek midir? Yoksa bir avuç zümreye tahsilat yaptırmak için ona pusu kurmak mıdır? Tepkiler büyüyünce 'İcraları durdurduk, soruşturma başlattık' diyorlar.

Bu usulsüzlüğe, bu soyguna son vermek için vatandaşın tepkisini neden bekliyorsunuz? Emeklinin maaşına, esnafın hesabına haciz konulurken neredeydiniz? Vatandaşına tuzak kuran devlet mi olur?"

Fon veya yatırımcı sayısı üzerinden 'paranın tamamı ödendi' demenin büyük bir aldatmaca olduğunu iddia eden Dervişoğlu, "Milletin birikiminin çok büyük kısmı, vurgunun merkez üssü haline gelen birkaç fonda birikmiştir. Listeler ve isimler hemen açıklanmalıdır. Sözünüzde samimiyseniz, biri fon, diğeri HGS rezaleti olmak üzere iki listeyi de bu milletin önüne koyun." ifadelerini kullandı.

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"Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili hükümeti eleştiren Dervişoğlu, TBMM'de kurulacak izleme komisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına işaret eden Dervişoğlu, "Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in komisyona katılmama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Ama merak ettiğim şu, kayyum rejiminden, butlan rejiminden, yasaklar, yolsuzluklar ve yoksulluklar rejiminden bugüne kadar ne bekliyordunuz?

Basra daha ne kadar harap olacaktı? Komisyon tantanası başladığı andan itibaren herkesi hem yüz yüze hem de kamuoyu şahitliğinde defalarca ve iyi niyetle uyardım." diye konuştu.

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Dervişoğlu, konuşmasının ardından çıkışta bir gazetecinin, "İzleme komisyonuna üye verecek misiniz? sorusuna "Bize gelen bir resmi yazı yok. Sayın Meclis Başkanı bize geldi, temennilerini ifade etti. Biz de ona Türkiye'nin gerçeklerini anlattık." yanıtını verdi.