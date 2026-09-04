Muharrem İnce'den CHP ve YENİ Parti'ye çağrı
Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'lilere ve YENİ Parti'lilere sesleniyorum; Herkes savaş baltalarını gömmelidir" dedi
Giriş: 04 Eylül 2026 - 15:45 Güncelleme:
CHP'li Muharrem İnce, CHP ve YENİ Parti'ye belediyeler üzerinden çağrı yaparak, "Herkes savaş baltalarını gömmelidir. Menderes ve Üsküdar’da yaşananları görüyoruz. Esas mücadele Cumhuriyet’i, Cumhuriyet’in kurumlarını, değerlerini yok eden iktidara karşı verilmelidir" dedi.
CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından CHP ve YENİ Parti'ye çağrıda bulundu. İktidara karşı mücadele çağrısı yapan İnce, şunları kaydetti:
"CHP’lilere ve YENİ Parti’lilere sesleniyorum; Herkes savaş baltalarını gömmelidir. Menderes ve Üsküdar’da yaşananları görüyoruz.
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Esas mücadele Cumhuriyet’i, Cumhuriyet’in kurumlarını, değerlerini yok eden iktidara karşı verilmelidir. Biz birbirimizle kavga edersek; olan geleceğimize, yarınlarımıza, Cumhuriyetimize olur."
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