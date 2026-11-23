Sosyal medya görüntüleri ele verdi! Otoyolda akrobasiye 48 bin 500 TL ceza
İzmir'in Buca ilçesinde otoyolda motosikletiyle akrobatik hareketler yapan 20 yaşındaki sürücüye 48 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Aday sürücü olduğu için ehliyeti daimi olarak iptal edilen sürücünün motosikleti 60 gün trafikten men edilirken, hakkında adli işlem başlatıldı
İzmir'in Buca ilçesinde otoyol üzerinde motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 48 bin 500 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Olayla ilgili sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
İHA'da yer alan habere göre; İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik yaptığı çalışmalarda, 20.11.2026 günü saat 03.00 sıralarında Buca Otoyolu Kutlutaş Köprüsü üzerinde motosikletiyle akrobatik hareketler yaptığı sosyal medya görüntülerinden belirlenen U.S.G. (20) yakalandı.
Ekiplerce yapılan incelemede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında motosikletle akrobatik hareket yapmak ve kask takmamak ihlallerinden sürücüye toplam 48 bin 500 lira trafik idari para cezası kesildi.
Sürücünün motosikleti 60 gün süreyle trafikten men edilirken, aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.
Şüpheli hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı