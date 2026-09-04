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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Sivas Kongresi'nin 107'nci yılı mesajı

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Sivas Kongresi'nin 107'nci yılı mesajı

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Sivas Kongresi'nin 107'nci yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 12:34 Güncelleme:
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        "Dünyaya ilan edilen tarihi dönemeç"
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        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

        "Sivas Kongresi, milletimizin işgale, mandaya, himayeye teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönemeçtir. Bir memleketin geleceği, ancak kendi milletinin iradesiyle tayin edilir. Sivas Kongresi'nin 107'nci yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum."

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