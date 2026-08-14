Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 4 ilde hava koşulları etkili! 11 plaj ve 2 ilçede deniz yasağı

        4 ilde hava koşulları etkili! 11 plaj ve 2 ilçede deniz yasağı

        Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu ve Bartın'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesi yasaklandı. Kırklareli'nde Kıyıköy ve İğneada'daki tüm plajlarda, Tekirdağ'da 3 ilçede, Kastamonu'da Abana ve Cide'de, Bartın'da ise 11 plajda denize girişlere izin verilmiyor. Yasakların, dalga ve çeken akıntı tehlikesine karşı can güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 09:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        4 il ve 17 plajda deniz yasağı

        Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu ve Bartın'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

        Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün, Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girişlere yasak getirildi. Vatandaşlardan yasağa uymaları istenirken, jandarma ekiplerinin plajlarda denetim yapacağı belirtildi.

        Tekirdağ'da Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek. Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri kırmızı bayraklarla denize girişleri engellerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de anonslarla vatandaşları uyarıyor.

        Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Abana ve Cide ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Abana ve Cide kaymakamlıklarından yapılan duyurularda, meteorolojik uyarılar doğrultusunda vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı bildirildi. Bu kapsamda Cide ilçesinde bugün, Abana ilçesinde ise bugünden itibaren hafta sonu boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek. Yetkililer, dalga yüksekliği ve çeken akıntı tehlikesi nedeniyle yasağa uyulmasını istedi.

        Bartın'da ise yüksek dalga ve çeken akıntı riski nedeniyle Güzelcehisar, Hatipler, İnkumu, Kızılkum, Mugada, Bozköy, Çakraz, Göçkün, Kapısuyu, Karaman ve Tekkeönü plajlarında 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girilmesi yasaklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tekirdağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        İnşaat üretiminde sert gerileme
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı
        MİT yalanıyla vurguna operasyon! Bakan Gürlek'in adını kullanıp 'davanızı çözeriz' dediler!
        MİT yalanıyla vurguna operasyon! Bakan Gürlek'in adını kullanıp 'davanızı çözeriz' dediler!
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        Apple Intelligence Çin'den doğuyor
        "Beşiktaş artık favori"
        "Beşiktaş artık favori"
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Parçalanmış cansız beden soruşturmasında 17 gözaltı!
        Parçalanmış cansız beden soruşturmasında 17 gözaltı!
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Oğulları A Milli Takım'da
        Oğulları A Milli Takım'da
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Venedik haritadan siliniyor mu?
        Venedik haritadan siliniyor mu?
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Tatilde aşk tazelediler
        Tatilde aşk tazelediler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor