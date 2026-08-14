Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu ve Bartın'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün, Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girişlere yasak getirildi. Vatandaşlardan yasağa uymaları istenirken, jandarma ekiplerinin plajlarda denetim yapacağı belirtildi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek. Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri kırmızı bayraklarla denize girişleri engellerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de anonslarla vatandaşları uyarıyor.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Abana ve Cide ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Abana ve Cide kaymakamlıklarından yapılan duyurularda, meteorolojik uyarılar doğrultusunda vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı bildirildi. Bu kapsamda Cide ilçesinde bugün, Abana ilçesinde ise bugünden itibaren hafta sonu boyunca denize girilmesine izin verilmeyecek. Yetkililer, dalga yüksekliği ve çeken akıntı tehlikesi nedeniyle yasağa uyulmasını istedi.

Bartın'da ise yüksek dalga ve çeken akıntı riski nedeniyle Güzelcehisar, Hatipler, İnkumu, Kızılkum, Mugada, Bozköy, Çakraz, Göçkün, Kapısuyu, Karaman ve Tekkeönü plajlarında 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girilmesi yasaklandı.