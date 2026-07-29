Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın ifade işlemlerine başlandı
AHBAP soruşturması kapsamında düzenlenen 4'üncü dalga operasyonda gözaltına alınan Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında Başaran'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında düzenlenen 4'üncü dalga operasyonda gözaltına alınan Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.
İHA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen AHBAP soruşturması sürüyor. Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin şüpheliler hakkında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler olmak üzere 4 ana başlık altında işlem başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında aralarında Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri devam eden Hüseyin Başaran'ın bugün saat 12.30 itibarıyla ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.