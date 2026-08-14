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        Haberler Gündem Güncel Sinop'ta denize giren bir kişi, şüpheli cisim buldu

        Sinop'ta denize giren bir kişi, şüpheli cisim buldu

        Sinop'ta denize giren bir vatandaş, kentin kuzey sahilinde roket veya füze parçasını andıran şüpheli bir cisim buldu. Denizden çıkarılarak kıyıya getirilen cismin mühimmat ya da askeri ekipmana ait bir parça olup olmadığı yapılacak incelemenin ardından belirlenecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        Sahilde şüpheli cisim bulundu
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        Sinop'ta denize giren bir vatandaş, kentin kuzey sahilinde roket veya füze parçasını andıran şüpheli bir cisim buldu.

        Sinop'ta kentin kuzey sahilinde denize giren bir vatandaş, su içerisinde dikkatini çeken şüpheli bir cisim fark etti. Vatandaş tarafından denizden çıkarılarak sahile getirilen cisim, görünümü nedeniyle roket veya füze parçasını andırdı.

        Cismin mühimmat, askeri ekipman ya da bunlara ait bir parça olup olmadığı henüz belirlenemedi. Şüpheli cisim, başka vatandaşların da dikkatini çekti.

        CİSMİN NİTELİĞİ İNCELEMEYLE BELİRLENECEK

        Bulunan cismin niteliğinin yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenmesi beklenirken, mühimmat özelliği taşıyıp taşımadığı ve denize nasıl ulaştığı da inceleme sonucunda netlik kazanacak.

        Öte yandan, daha önce Sinop'un Ayancık ilçesinde de denizden benzer nitelikte bir mühimmat parçası çıkarılmıştı.

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