Hülya Hökenek ile Hafta Sonu Ana Haber - 22 Kasım 2026

Hülya Hökenek ile Habertürk Hafta Sonu Ana Haber bülteninde Bodrum'daki yangın faciasından parlamentonun gündemine kadar öne çıkanlar. Bodrum'da meydana gelen ve can kaybına yol açan yangın felaketinin detayları, İsrail-Filistin hattındaki diplomatik çağrılar ve İsrailli yerleşimcilerin saldırıları ... Daha Fazla Göster Hülya Hökenek ile Habertürk Hafta Sonu Ana Haber bülteninde Bodrum'daki yangın faciasından parlamentonun gündemine kadar öne çıkanlar. Bodrum'da meydana gelen ve can kaybına yol açan yangın felaketinin detayları, İsrail-Filistin hattındaki diplomatik çağrılar ve İsrailli yerleşimcilerin saldırıları ekranlara taşınıyor. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayiinde yeni bir dönemi başlatan ORKA sistemi ve parlamentonun yoğun çalışma takvimi gibi Türkiye gündemi gelişmelerini özetliyoruz. Programın bir diğer dikkat çeken başlığı ise eğitim hayatı geç başlayan bir öğretmenin ilham veren hikayesi. Güncel haberleri ve Türkiye gündemi analizlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmeleri takip etmek için abone olun. Daha Az Göster