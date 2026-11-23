İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den uzman erbaş ve sözleşmeli personel alımına ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1170 sözleşmeli personel, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ise 9 bin uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1170 sözleşmeli personel ve Jandarma Genel Komutanlığına katılmak üzere 9 bin uzman erbaş alımı gerçekleştireceklerini bildirdi.
Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuru, vatanımızın güvenliği ve devletimizin bekası için gece gündüz demeden görev yapan büyük İçişleri ailemizi yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımına ilişkin sözlü sınav ile Jandarma Genel Komutanlığına uzman erbaş alımına ilişkin ilanlara paylaşımında yer veren Çiftçi, şunları kaydetti:
"İçişleri Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1170 sözleşmeli personel, Jandarma Genel Komutanlığımızın kahraman saflarına katılmak üzere 9 bin uzman erbaş alımı gerçekleştireceğiz.
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı için başvurular 7-11 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini için başvurular 23 Kasım-7 Aralık 2026 tarihleri arasında 'https://personeltemin.jandarma.gov.tr' adresinden yapılacaktır.
Milletimize hizmeti bir şeref, devletimizin emanetini taşımayı büyük bir mesuliyet bilen yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Rabb'im yollarını açık, hizmetlerini bereketli eylesin. Personel alımlarımız İçişleri Bakanlığımıza, devletimize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olsun."