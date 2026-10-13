Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da metroda yangın paniği! Seferler aksadı

        İstanbul'da metroda yangın paniği! Seferler aksadı

        Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Yaşanan arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında da yoğunluk yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 09:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Metroda yangın paniği! Seferler aksadı

        Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki kablolarda yaşanan patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

        AA'da yer alan habere göre M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu. Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

        Yaşanan arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında da yoğunluk yaşandı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        "METRO, SARKAN KABLOLARA ÇARPMIŞ"

        İHA'nın haberine göre de Ümraniye’de M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonunda yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanırken, mesai başlangıç saatinde otobüs ve metro duraklarında yoğunluk oluştu.

        Olay, saat 08.45 sıralarında M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattı üzerindeki Ihlamurkuyu istasyonunda meydana geldi. Trafoda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığı iddia edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Yangın nedeniyle metro seferlerinde yaşanan aksamalar, mesai başlangıç saatinde yolcuların alternatif ulaşım araçlarına yönelmesine neden oldu. Metro istasyonları ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Metro istasyonunda bulunan Gökhan Fırat, metronun sarkan kablolara çarptığını belirterek, "Kabloda patlayınca yangın olmuş, yaralı var mı bilmiyoruz." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #haberler
        #İstanbul metro
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        Fransa'da marketlere siber saldırı
        Fransa'da marketlere siber saldırı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        FIFA'nın Trump Tower'dan kiraladığı ofis 'boş'
        FIFA'nın Trump Tower'dan kiraladığı ofis 'boş'
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü
        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Kentsel dönüşüm çağrısı
        Kentsel dönüşüm çağrısı
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi
        Küba'dan enerji hamlesi! Petrolünü dünyaya açıyor
        Küba'dan enerji hamlesi! Petrolünü dünyaya açıyor
        Sınırı aşana 170 bin liraya kadar ceza
        Sınırı aşana 170 bin liraya kadar ceza
        Polisle silahlı çatışmaya girdi! Rezidansta yaşandı
        Polisle silahlı çatışmaya girdi! Rezidansta yaşandı
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        'Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
        'Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
        Ata Demirer'den uyarı
        Ata Demirer'den uyarı
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Kapıda bekleyen büyük tehlike
        Kapıda bekleyen büyük tehlike
        BYD'den Türkiye açıklaması
        BYD'den Türkiye açıklaması