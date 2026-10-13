Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki kablolarda yaşanan patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

AA'da yer alan habere göre M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu. Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

Yaşanan arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında da yoğunluk yaşandı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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"METRO, SARKAN KABLOLARA ÇARPMIŞ"

İHA'nın haberine göre de Ümraniye’de M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonunda yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanırken, mesai başlangıç saatinde otobüs ve metro duraklarında yoğunluk oluştu.

Olay, saat 08.45 sıralarında M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattı üzerindeki Ihlamurkuyu istasyonunda meydana geldi. Trafoda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığı iddia edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın nedeniyle metro seferlerinde yaşanan aksamalar, mesai başlangıç saatinde yolcuların alternatif ulaşım araçlarına yönelmesine neden oldu. Metro istasyonları ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Metro istasyonunda bulunan Gökhan Fırat, metronun sarkan kablolara çarptığını belirterek, "Kabloda patlayınca yangın olmuş, yaralı var mı bilmiyoruz." dedi.