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        Kayseri'de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

        Kayseri'de çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk yaralandı. Olayın ardından yaralı çocuğun ailesinin şüpheli çocuğun babasına saldırması üzerine çıkan kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 08:26 Güncelleme:
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        Çocuklar arası bıçaklı kavga: 1 yaralı

        Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk yaralandı. Olayın ardından yaralı çocuk ve ailesi şüpheli çocuğun babasına saldırırken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.

        ÇOCUKLAR ARASINDA KAVGA

        İHA'daki habere göre; ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi’nde meydana gelen olayda, N.Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada N.Ö. kolundan bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini beklediği sırada şüpheli çocuğun babasını gören N.Ö. ve ailesi, saldırmak için harekete geçti.

        AİLELER DE KAVGAYA KARIŞTI

        N.Ö. ve ailesi, şüpheli çocuğun babasına tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede son buldu. N.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yakalanan şüpheli çocuk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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