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        Mersin'de duvar saatlerinden 187 bin uyuşturucu çıktı

        Mersin'de polis ekiplerinin bir ev ve depoya düzenlediği operasyonda, duvar saatlerine gizlenmiş 187 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:01 Güncelleme:
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        Duvar saatlerinden uyuşturucu çıktı
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        Mersin'de polisin baskın yaptığı ev ve depoda duvar saatlerine zulalanmış 187 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        ADRESLERE BASKIN YAPILDI

        DHA'daki habere göre; Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yenişehir ilçesinde bir ev ile depoya baskın yapıldı.

        200 DUVAR SAATİNDE UYUŞTURUCU

        Adreslerde ekiplerin aramasında, 200 duvar saatinin içerisine gizlenmiş 48 kilo 774 gram ağırlığında, 187 bin captagon hap ele geçirildi. Ayrıca aynı adreslerde 1963 bronz sikke, 24 gümüş sikke, tarihi objeler ve İbranice yazıların bulunduğu deri parçaları da bulundu.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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