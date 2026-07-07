Mersin'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Mersin'de iki TIR'ın çarpıştığı kazada, 18 yaşındaki Şeyhmus Tazecan ve 41 yaşındaki Yahya Çay hayatını kaybetti
Mersin'de iki TIR’ın çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.
İKİ TIR ÇARPIŞTI
DHA'nın haberine göre kaza; öğle saatlerinde, Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana geldi. D-400 kara yolunda ilerleyen B.T.'nin kullandığı dorsesi takılı olmayan TIR, karşı şeride geçip Y.C. yönetimindeki TIR ile çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri ile çekicide yolculuk yapan Şeyhmus Tazecan, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tazecan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tazecan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Meydana gelen kazada yaralanan sürücülerden Yahya Çay (41)' da hayatını kaybetti. Çay'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.