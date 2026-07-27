MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ile Yeni Parti hattında yaşanan tartışmalara ilişkin, "Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP-Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yeni Parti"ye ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk milletinin siyasi partilerin üstünde olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Hiçbir parti içi mücadele, hiçbir koltuk çekişmesi ve hiçbir şahsi kırgınlık, ülkemizin ortak geleceğinden daha önemli kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

CHP'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruculuğunu üstlendiği Türk siyasi hayatının köklü kurumlarından biri olduğunu belirten Bahçeli, MHP ile CHP arasında fikir, siyaset ve dünya görüşü bakımından derin ayrılıklar bulunduğunun açık olduğunu kaydetti. Söz konusu ayrılıkların demokratik hayatın doğal sonucu olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

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"Farklılıkların varlığı bir zafiyet işareti sayılamaz. Bilakis, milli sınırlar ve demokratik meşruiyet içinde kalan her düşünce, Türk siyasetinin ve demokrasi hayatının zenginliğine katkı sunmaktadır. Türk demokrasisi, bütün partilerin aynı kelimeleri tekrar ettiği renksiz ve ruhsuz bir zeminde hiçbir zaman bulunmamıştır. Demokratik hayat; farklı seslerin duyulduğu, farklı fikirlerin millet huzurunda yarıştığı, ancak devletin bekası ve milletin birliği söz konusu olduğunda müşterek bir iradenin ortaya konulduğu büyük bir milli mutabakattır."

"AYRILIĞI DÜŞMANLIK SEVİYESİNE TAŞIMAK TÜRK SİYASETİNİN İTİBARINA ZARAR VERİR"

Siyasi farklılıkların çatışma gerekçesine dönüştürülmesinin Türkiye'ye hizmet etmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Ayrılığı düşmanlık seviyesine taşımak, rekabeti intikam duygusuyla zehirlemek ve parti içi ihtilafları toplumsal gerilime dönüştürmek Türk siyasetinin itibarına zarar verecektir" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesinin, hukuki imkanlara başvurmasının ve yıllarca genel başkanlığını yaptığı partisinin geleceğine ilişkin görüşlerini açıklamasının en doğal hakkı olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

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"Kılıçdaroğlu, Türk siyasetinde uzun yıllar sorumluluk üstlenmiş ve milyonlarca vatandaşımızın demokratik desteğini almış bir siyasetçidir. Kendisine yönelik değerlendirmelerin hakaret, küçümseme ve itibarsızlaştırma kampanyasına dönüşmesi doğru değildir. Bununla birlikte geçmişin bütün kırgınlıklarını bugünün siyaset meydanına taşımak, eski hesapları her fırsatta yeniden açmak ve yaraları sürekli kanatmak da kimseye fayda sağlamayacaktır."

Siyasetin öfkenin dinmediği bir hesaplaşma alanına dönüşmesi halinde demokratik rekabet ortamının husumet girdabına sürükleneceğine dikkati çeken Bahçeli, "Geçmişin muhasebesi, geleceği rehin alan bir rövanş arayışına dönüşmemelidir" dedi.

"ÖZEL'İN BİRİKİM VE KONUMU SAYGIYLA KARŞILANMALIDIR"

Özgür Özel'in CHP çatısı altında sürdürdüğü siyasi emeğin yanı sıra Yeni Parti ile temsil ettiği genel başkanlık makamının, kendisine güvenen 91 milletvekilinin ve potansiyel seçmen kitlesinin açık olduğunu ifade eden Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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" Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP-Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti, bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez."

CHP içinde veya çevresinde ortaya çıkan yeni siyasi oluşumların demokratik hayatın doğal seyri içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini bildiren Bahçeli, Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından eski yol arkadaşlarının birbirlerine kin ve haset duymasının doğru sonuçlar doğurmayacağını kaydetti.

Bahçeli, "Geride kalanların ihanetle, ayrılanların vefasızlıkla suçlanması doğru sonuçlar doğurmayacaktır. Siyaset, yakılan köprülerin dumanında yürümeyecektir. Kırılan gönüller, ağır sözler ve karşılıklı ithamlar bir süre sonra yalnızca kişileri ve partileri değil toplumsal huzuru da yıpratır" ifadelerini kullandı.

"ROZET TÖRENİ VE FİGÜRAN TARTIŞMALARI AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI"

Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmalarının bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

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"Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur. Bunun yanında, henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez. Hakikat, hukukun aydınlığında ortaya çıkarılmalı, söylenti siyasetinin karanlık gölgesi demokrasimizin üzerine düşürülmemelidir."

"PARÇALANMALARDAN MEDET UMMAYI SİYASİ AHLAKIMIZLA BAĞDAŞTIRMAYIZ"

CHP-Yeni Parti hattındaki tartışmaların Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel başta olmak üzere bütün taraflara sağduyu ve karşılıklı saygı çağrısında bulundu.

MHP'nin siyasi yelpazenin herhangi bir kanadında yaşanan iç tartışmalardan menfaat devşirmeyeceğini bildiren Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi yelpazenin herhangi bir kanadında patlak veren iç tartışmalardan menfaat devşirmeyi, parçalanmalardan medet ummayı, zaaflardan ikbal üretmeyi yarım asrı geride bırakan siyasi ahlakıyla bağdaştırmaz" dedi.

Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberlerinin genişlediği, bölgesel hesapların ağırlaştığı ve küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde ülkenin enerjisinin geçici gündemlerle tüketilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korunarak Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki hakları gözetilebilir; Özel'in Yeni Parti ile yeniden filizlenen Genel Başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı gösterilebilir. Türk demokrasisinin imkanları ve Türk milletinin irfanı buna fazlasıyla yeterlidir. Unutulmamalıdır ki makamlar gelip geçicidir, şahıslar fanidir. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun muhafızı olan yegâne güç ise büyük Türk milletidir."