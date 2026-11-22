Muğla’da orman işçisi trafik kazasında yaşamını yitirdi
Muğla'da alışveriş merkezinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki orman işçisi Hüseyin Çetin'e araç çarptı. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı sağlık kuruluşunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Giriş: 22 Kasım 2026 - 12:29 Güncelleme:
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman işçisi Hüseyin Çetin’i Bayır Mahallesindeki alışveriş merkezi önünde araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İHA'daki habere göre, 48 yaşındaki orman işçisi Hüseyin Çetin alışveriş merkezinden alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçerken araç çarptı. Kaza sonrası yaralanan Çetin, kaydırıldığı sağlık kuruluşunda yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
48 yaşındaki orman işçisinin cenazesi bugün (22 Kasım Pazar) ikindi namazına müteakip Pınar Mahallesi Yeni Mezarlığında toprağa verilecek.
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