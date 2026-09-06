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        Orman yangınlarında 16 tutuklama

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 14:06 Güncelleme:
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        Orman yangınlarında 16 tutuklama

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadarki orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 16 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

        Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanlarımızı yakanlar adaletten kaçamayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Yeşil Vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ise 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16'sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı" dedi.

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        "HİÇ KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK"

        Bakan Gürlek, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde; yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ediyor. Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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