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        Haberler Gündem 3. Sayfa Restorana saldırı! İş yeri sahibi öldü!

        Restorana saldırı! İş yeri sahibi öldü!

        Kocaeli Gebze'de korkunç bir cinayet işlendi. Olayda bir restorana silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kılıççeken kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 15:25 Güncelleme:
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        Restorana saldırı! İş yeri sahibi öldü!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki lahmacun ve kebap salonuna kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

        Saldırıda, iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken (53) yaralandı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıççeken, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Aynı iş yerine 15 Ocak'ta da silahlı saldırı düzenlenmiş, iş yeri sahibinin arkadaşı oldukları öğrenilen 2 kişi yaralanmıştı.

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        Fotoğraflar: İHA

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