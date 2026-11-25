TBMM’de kurulacak İzleme Komisyonu’nda görev alacak isimler belirleniyor
MHP, TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'nda görev alacak üyelerini TBMM Başkanlığı'na bildirdi. MHP adına Feti Yıldız ve Muhammed Levent Bülbül'ün, CHP adına ise Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in komisyonda yer alacağı belirtildi
MHP ve CHP, TBMM’de kurulacak İzleme Komisyonu’nda görev alacak üyeleri bildirdi.
MHP, TBMM'de oluşturulacak İzleme Komisyonu için TBMM Başkanlığı'na MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün ismini bildirdi.
CHP'nin İzleme Komisyonu'nda görev alacak üyesinin ise Kars Milletvekili İnan Akgün Alp olduğu belirtildi.
MHP TBMM Grubu, TBMM’de kurulacak olan İzleme Komisyonu için TBMM Başkanlığı'na isim bildirildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzleme Komisyonuna Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül görevlendirilmişlerdir" denildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de grubu bulunan tüm partilere bugün gönderdiği yazıda, İzleme Komisyonu'nun 19 kişiden oluşacağını; AK Parti'ye 9, YENİ Parti'ye 3, DEM Parti ve MHP'ye 2'şer, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'ne 1'er kontenjan ayrıldığını belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerden 30 Kasım Pazartesi gününe kadar isim bildirmelerini istemişti.
İYİ Parti ile YENİ Parti komisyona üye vermeyeceğini açıklamıştı. Bu partilere düşen toplam 4 üyenin, komisyona katılacak partilerin temsil oranlarına göre paylaştırılması, komisyonun önümüzdeki hafta ilk toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.