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        Filyos sahiline askeri amaçlı olduğu değerlendirilen bir İHA vurdu

        Zonguldak'ın Filyos sahiline askeri amaçlı olduğu değerlendirilen bir İHA vurdu. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, İHA'nın menşei ve kıyıya nasıl ulaştığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 07:41 Güncelleme:
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        Filyos sahiline İHA vurdu
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Karadeniz sahiline, askeri amaçlı olduğu değerlendirilen bir insansız hava aracının (İHA) vurması üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

        EKİPLERE HABER VERİLDİ

        İHA'daki habere göre; Zonguldak'ın Filyos sahilinde kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

        Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, vatandaşların İHA'nın bulunduğu alana yaklaşmasına izin vermedi. Olası patlayıcı ihtimaline karşı bomba imha uzmanları olay yerine çağrılırken, insansız hava aracı üzerinde teknik inceleme başlatıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İlk değerlendirmelerde askeri amaçlı olduğu belirtilen İHA'nın menşeine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemeleri sürerken, SAT komandolarının da bölgeye sevk edileceği öğrenildi.

        Yetkililerden, yapılacak teknik incelemelerin ardından insansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğunun ve Karadeniz'e nasıl ulaştığının netlik kazanması bekleniyor.

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