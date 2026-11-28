TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Avustralya'nın Melbourne kentinde NTV'nin sorularını yanıtladı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında Filistin bayrağı açılmasının ardından yaşanan tribün olaylarını değerlendiren Kurtulmuş, siyah-beyazlı taraftarları tebrik ederken yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

"86 MİLYONUN ORTAK HİSSİYATINI DİLE GETİRMİŞLERDİR"

Stadyumlarda Filistin bayrağı açmanın siyasi değil, insani bir gösteri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Beşiktaş taraftarlarının açtıkları pankartın da Filistin bayrağının da tam da bu bağlamda görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. 86 milyonun ortak hissiyatını dile getirmişlerdir. Hiçbir şekilde de rakip takımın futbolcularına ya da oradaki sporculara karşı saldırgan bir tavır içerisinde değil, tribünde kendi protestolarını görsel bir şekilde dile getirmişlerdir. Son derece doğaldır, normaldir. Beşiktaş taraftarları hakikaten biz insanlık cephesinin yanındayız demişlerdir."

"AMACINI AŞAN BİR MÜDAHALE"

Beşiktaş taraftarına yönelik müdahaleyi eleştiren Kurtulmuş, yaşananların Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilere zarar vermemesi temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, "Yapılan müdahaleyi son derece sert ve amacını aşan bir müdahale olarak görüyorum. Gözaltılar falan oldu, sonra bırakıldılar. Sporun dışında Gürcistan bizim dostumuz, komşumuz, neredeyse birçok konuda ortaklığımız, özel kültürel ortaklıklar da olan bir ülke. Gürcistan'ın Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin iyi bir komşu olarak Gürcistan'a ihtiyacı var. Böylesine sert müdahalelerin ümit ederim ki iki ülke arasındaki dostluklara zarar vermez" dedi.

"FİLİSTİN BAYRAĞINI AÇMAK İNSANLIĞIN YANINDA OLMAKTIR"

İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle dünya genelinde giderek yükselen bir antisiyonist dalga olduğunu belirten Kurtulmuş, Filistin'e verilen desteğin dini ve siyasi görüşlerden bağımsız olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, "Bunun dinle, diyanetle, Müslümanlıkla, Hristiyanlıkla, Budistlikle falan da bir ilgisi yok. Bunun insanlıkla ilgisi var. Dünyada hemen hemen birçok ülkede, başta Batı ülkeleri olmak üzere, her maçta neredeyse Filistin bayrakları açılıyor. Filistin bayrağını açmak ben Filistin devletinin taraftarıyım demek değil. Filistin bayrağını açmak 'Ben insanlığın yanındayım' demektir" diye konuştu.

Avustralya'da 300 bin kişinin Filistin bayraklarıyla gerçekleştirdiği yürüyüşü de örnek gösteren Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki politikalarına karşı dünya genelinde güçlü bir tepkinin oluştuğunu söyledi.