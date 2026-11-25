Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Toplantıda 10 Ağustos'ta Meclis'te kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası'nın devreye girmesi için çıkması beklenen MGK kararının değerlendirilmesi bekleniyor.

En son Hakurk'ta bulunan 14 barınma merkezinin PKK tarafından boşaltıldığı güvenlik kaynakları tarafından doğrulanmıştı. Kandil'e giden coğrafi hatta sırayla boşaltılan mağara ve sığınakların takvimi de MGK'da değerlendirilecek.

ABD-İRAN, UKRAYNA-RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN-YEMEN SAVAŞLARI

İran ile ABD arasında müzakere masasında yaşanan tıkanmanın yansımaları Hürmüz Boğazı'nda da gözlemlenmeye devam ediyor. Son dönemde ticari gemilere saldırıların sayısı artarken, bu durumun Türkiye ve bölgeye etkileri MGK'nın gündeminde olacak.

Bölgede yükselen gerilim de MGK'da değerlendirilecek. Yemen ve Suudi Arabistan ile Rusya-Ukrayna savaşlarında da karşılıklı saldırılar devam ederken bölgesel güvenliğin tesisi için atılacak adımlar ele alınacak.

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DİBEYBE VE HAFTER ZİYARETLERİ

Türkiye'nin gündemindeki bir başka başlık da Libya'daki gelişmeler. Özellikle batı kanadının temsilcisi Başbakan Dibeybe ile Doğu'nun lideri konumundaki Halife Hafter'in peş peşe Türkiye ziyaretleri sonrasında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de masada olacak.