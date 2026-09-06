Yüzerken kalp krizi geçirdi!

Bartın'da denizde yüzerken kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre Bartın'ın İnkumu sahilinde dün öğle saatlerinde denize giren 63 yaşındaki Semra Durmaz, yüzerken aniden fenalaştı.

Çevredeki vatandaşların ve can kurtaranların yardımıyla kıyıya çıkarılan kadına o sırada tesadüfen sahilde bulunan bir sağlıkçı müdahale etti.

Bilinci kapalı olan ve kalp masajı yapılan kadın, olay yerine çağrılan ambulansa Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Semra Durmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durmaz'ın denizden çıkarıldıktan sonra kalp masajının yapıldığı son anları ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Semra Durmaz, Şadırvan Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Eski Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncı, çok sayıda yakını ve sevenleri katıldı.