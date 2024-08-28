Sabahları uyanmayı sevmeyenler için bazı bilinmeyen gerçekler nelerdir?
Çalışma hayatından kaynaklı genellikle güne erken başlamak zorunda kalıyoruz. Çoğu insan bu durumdan rahatsız olmasına rağmen mecbur kaldığı için kendini alıştırmaya çalışıyor. Peki, siz de sabah insanı olmayanlardan mısınız? Cevabınız 'evet' ise, işte bilmeniz gerekenler...
Erken saatte uyanmayı sevmiyorsanız, kendinizi gece kuşu olarak görüyorsanız veya sadece "sabah insanı" değilseniz, bilmeniz gereken bazı gerçekler var. Daha önce duymamış olabileceğiniz bu bilgiler, size yeni bir bakış açısı kazandırabilir.
KAHVE HEM EN İYİ HEM DE EN KÖTÜ DOSTUNUZ OLABİLİR
Kafein, kahvenin ana etken maddesidir. İnsanlar, ayılmak ve daha enerjik olabilmek için sabah ilk iş olarak kahve içerler. Bununla birlikte, kafein merkezi sinir sistemini uyarır ve uykuya dalmanıza yardımcı olmaktan sorumlu olan beyindeki adenozin reseptörleri ile etkileşime girer.
Beyninizdeki adenozin gün boyunca artar ve yatma vakti geldiğinde kendinizi yorgun hissetmenize neden olur. Kahve içmek, özellikle günün çok geç saatlerinde bunun olmasını engeller.
Bu nedenle, güne bir fincan kahve ile başlamak ruh halinizi, dikkatinizi ve beyin fonksiyonlarınızı artırabilirken, günün çok geç saatlerinde içmek uykuya dalmayı çok daha zor hale getirebilir.
STRESTEN UZAK DURMAK SABAHI DAHA İYİ GEÇİRMENİZİ SAĞLAR
Araştırmalar, stresli bir yaşam tarzının uyandığınız andan itibaren kendinizi endişeli hissetmenize neden olabileceğini göstermiştir. İnsanların uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde ana stres hormonu olan kortizol seviyelerinin yükselmesi normaldir.
Bu, kortizol uyanma tepkisi olarak bilinir. Yoğun bir işiniz veya stresli bir yaşam tarzınız varsa kortizol seviyeleriniz normalden daha yüksek olabilir.
ERTELEME DÜĞMESİNE BASMAK
Sabahları erteleme düğmesine basmak, yeterince uyumadığınızı gösterebilir. Gece geç saatlere kadar ayakta kalan kişilerin uyanmak için mücadele etme ve bunun yerine birkaç dakika daha uyumak için dönme olasılığı daha yüksektir. Yine de en önemli çıkarım, yapılan çalışmaların erteleme düğmesine basmanın sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını göstermesidir; bu yüzden erteleyin!
KAHVALTI SANDIĞINIZ KADAR ÖNEMLİ DEĞİL
Bazı araştırmalar kahvaltı yapmanın sağlığa iyi geldiğini öne sürerken, diğer araştırmalar bu ikisi arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını göstermiştir. Bunun yerine, vücudunuzu dinlemek ve gün boyunca kendinize çeşitli besinler vermek çok daha önemlidir. Sabahları aç hissediyorsanız, şeker oranı düşük ve kompleks karbonhidrat oranı yüksek bir kahvaltı seçin.
GÜNEŞ IŞIĞI UYANMANIZA YARDIMCI OLUR
Doğal ışık, vücudunuzun ne zaman uyuyacağını ve uyanacağını bilmesini sağlar. Uyumakta zorlanıyorsanız, sabahları güneş ışığına maruz kalmak, vücudunuzun saatini sıfırlamaya yardımcı olabilir.
Güneş ışığı, vücudunuza uyanma zamanının geldiğini söyleyerek önünüzdeki gün için daha enerjik hissetmenize yardımcı olur. Akşamları, gün ışığı azaldıkça, vücudunuz tekrar uyumaya hazırlanacaktır.
DÜNYANIN EN GEÇ UYANAN ÜLKELERİ
Suudi Arabistan'da yaşıyorsanız, ortalama uyanma saatiniz sabah 8:27 iken, Yunanistan'da büyük olasılıkla sabah 8:25 civarında uyanırsınız. Bunun nedeni, bu ülkelerdeki sıcak hava ve kültürlerinin bir parçası haline gelen gece geç saatlere kadar süren yaşam tarzları olabilir.
YATMADAN ÖNCE DUŞ ALMAK
Özellikle sıcak bir duş veya banyo yaparsanız, beyninize uyku zamanının geldiğini söyleyebilir. Uyumaya hazırlanırken vücudunuz ısınacak, elleriniz ve ayaklarınız ise soğuyacaktır. Kendinizi sıcak suya sokmak, sıcaklığınızı düzenlemeye yardımcı olabilir ve daha iyi bir uykuya yol açabilir.
EGZERSİZ BEYNİNİZİN PERFORMANSINI ARTIRABİLİR
İyi bir uyku uyumadığınızda, dikkat sürenizin azaldığını veya ertesi gün konsantre olamadığınızı fark edebilirsiniz. Ancak uyandıktan sonra yapacağınız 20 dakikalık orta düzeyde bir egzersiz beyninizin performansını artırabilir.
JAPONYA'DA İKİGAİ TEKNİĞİ
İkigai yaşam tarzı kavramı, insanları yataktan kalkmak için bir neden bulmaya teşvik eder. Japon kültürünün popüler bir parçasıdır ve herkesin bir ikigai'si ya da hayatta bir amacı olduğuna inanılır. İnsanlar, neyi sevdiklerini, hangi konularda iyi olduklarını, nasıl para kazanabileceklerini ve dünyada neye ihtiyaç duyulduğunu düşünmeye teşvik edilir.
Kaynak: Thefactsite