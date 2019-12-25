Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek?

2019 yılında Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen Güneş tutulmasından sonra meraklar bir daha ki Güneş tutulmasının ne zaman olacağına çevrildi. 2019'un üçüncü ve son Güneş tutulması ne zaman olacak? İşte 2019'un son Güneş tutulması hakkındaki detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

2019 yılında 6 Ocak ve 2 Temmuz günlerinde Güneş tutulması gerçekleşmişti. Yılın son Güneş tutulması 26 Aralık 2019 Perşembe günü olacak. Türkiye'den görülmeyecek olan halkalı Güneş tutulması 03.34-07.01 saatlerinde gerçekleşecek. Suudi Arabistan, Hindistan'ın güneyi, Sumatra, Borneo ve Filipinler'den görülebilecek ve bu tutulma Güneş'in yüzde 97'sini örtecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı Güneş tutulması, Ay'ın Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.