Güneş Tutulması astronomi meraklıları tarafından araştırılıyor. Güneş tutulması Ay'ın, Dünya ile Güneş'in arasına girmesi sonucu Güneş'in tamamının ya da bir kısmının Dünya'dan görülmesini engellemesi olayıdır. Eylül ayında kısmi Güneş tutulması yaşanacak. Peki Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi? Güneş tutulması nasıl olur?