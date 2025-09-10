Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi? Güneş tutulması nasıl olur?
Doğa olaylarını canlı olarak izlemek isteyenler de 2025 Güneş tutulması tarihini ve saatini merak ediyor. Bu kez tam olarak meydana gelecek olan güneş tutulması, belirli bölgelerden gözlemlenebilecek. Peki Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi?
Güneş Tutulması astronomi meraklıları tarafından araştırılıyor. Güneş tutulması Ay'ın, Dünya ile Güneş'in arasına girmesi sonucu Güneş'in tamamının ya da bir kısmının Dünya'dan görülmesini engellemesi olayıdır. Eylül ayında kısmi Güneş tutulması yaşanacak. Peki Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi? Güneş tutulması nasıl olur?
GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?
Güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya'nın arasına girmesi sonucu Güneş ışığının Dünya'ya ulaşmasının kısmen ya da tamamen engellenmesi olayıdır.