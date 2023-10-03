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20 Nisan'da gerçekleşen ilk güneş tutulmasının ardından son tutulma ise Ekim ayında gerçekleşecek. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına gelerek Güneş'i tamamen veya kısmen kapatması sonucunda oluşan Güneş Tutulması'nın zirve noktası 5 dakika 17 saniye süreyle Nikaragua ve Kosta Rika kıyılarında görülecek. Halkalı güneş tutulması Kuzey Amerika ve Orta Amerika'nın tamamı ile Güney Amerika'nın büyük bir kısmında gözlemlenebilecek. İşte 2023 Ekim ayı 'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması tarihine ilişkin merak edilenler...