Serginin merkezinde Güneştekin’in yaşadığı coğrafyanın belleğine yerleşmiş yıkımları ve yüzleşmesini yaşamamış bir yakın geçmişi ortaya koyduğu “Yoktunuz” adlı enstalasyonu yer alacak. Ayrıca sanatçının, renklerin yerleşimi, üç boyutlu iz düşümler, optik bileşenlerin kullanımı, görüntünün çakıştırılması ve katmanlı kurgunun ortaya çıkışına dayanan bir anlayışla mitosları subjektif biçimler olarak çalıştığı işleri de sergilenecek.

Sanatçının sergi mekanındaki enstalasyonun izleri ile onu çevreleyen işlerin renk topografyası arasında kurgulamak istediği gerilim, mitosların geçmişle birlikte şimdiki zamanın da bir görünümü olduğunu söylemesinin aracı olarak beliriyor. Sanatçıya göre mitoslar uydurulmuş hikayeler değildir, olayların fantastik yansımasıdır; şahsi, subjektif bir kavrayışın sonucu, bilincin mantığı ve diyalektik bir zorunluktur. Sanatçının sergideki işleri, mitosların ve modern algılama biçimlerinin bir sentez içinde olduğunun fark edilmesini sağlamaya yöneliktir.



Sergi DAAX Corporation’ın desteğiyle ve Berlin’de bulunan Galeri Michael Schultz işbirliğiyle gerçekleşiyor. Sanatı yaşatan mimari eserler yaratma misyonuyla projeler üreten DAAX Corporation, ünlü mimar Zaha Hadid’in konsept tasarımını yaptığı Bakü’deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi projesiyle 2011 yılında Wallpaper Dergisi’nden dizayn ödülü almıştı.

Londra Kraliyet Akademisi dahil olmak üzere Stedelijk Müzesi ve Guggenheim Müzesi gibi önde gelen sanat kurumlarının sergi ortağı olan Bank Austria Kunstforum ise Avusturya’nın uluslararası düzeyde tanınmış ve kabul edilmiş sanat müzelerinden biri. Çağdaş sanatta yeni akımların oluşmasında belirleyici bir rol üstlenen müze, bugüne kadar klasik, modern ve avangart sanatın öncülerinin uluslararası sergilerine ev sahipliği yaptı. Kuruluşundan itibaren Schiele, Kokoschka, Turner, Van Gogh, Cézanne, Picasso, Miró, Malevich, Schwitters, Kandinsky, Lempicka, Chagall ve Lichtenstein’ın da aralarında bulunduğu pek çok ismin eserlerini sergileyen Bank Austria Kunstforum, 2000 yılından itibaren çağdaş sanatçıların işlerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Ahmet Güneştekin’in Bank Austria Kunstforum’da sergilenecek farklı disiplinlerdeki işlerinin bir bölümü önümüzdeki dönemde Bakü, Moskova ve Tiflis’te açılacak kişisel sergilerinde de yer alacak. Sanatçının işleri 26 Eylül’de Bakü’de Heydar Aliyev Merkezi’nde, 2020’de Moskova Çağdaş Sanat Müzesi’nde ve Tiflis’te Zurab Tsereteli Modern Sanat Müzesi’nde izleyiciyle buluşacak.

DAAX Corporation hakkında



Uluslararası platformlarla önemli ve prestijli projeler yürüten DAAX Corporation 2009 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde kuruldu. Sanatı mimari ile birleştiren projelere imza atan firma, projelerinin teknolojik ve geometrik yapısı, dayanıklılığı, kullanışlılığı ve ihtiyacı karşılayan tasarımlarıyla sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

Dubai merkezli firmanın sahibi Hassan Gozal özellikle Azerbaycan’ın sembolü haline gelmiş ünlü mimar Zaha Hadid’in eşsiz projesi Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nin Bakü’deki inşasından sonra, şimdi de Zaha Hadid’in yine bir başka benzersiz projesi olan Irak Merkez Bankası projesini Bağdat’ta hayata geçiriyor. Gozal’ın inşaat projelerinin yanı sıra uluslararası petrol ürünleri ticareti ve lojistiği ile sigortacılık, sağlık ve yenilenebilir enerji sektörlerinde de faaliyetleri bulunuyor.