Güney Afrika'dan yenilenebilir enerjiye büyük yatırım 0:00 / 0:00

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News 24'ün haberine göre, ülkenin elektrik ihtiyacının neredeyse tamamını tek başına karşılayan kamu iktisadi kuruluşu Eskom'un gelecek 9 yıl içinde, rüzgar enerjisi projelerine yaklaşık 4,2 milyar dolar (61,7 milyar rand) ve güneş enerjisi projelerine de yaklaşık 3 milyar dolar (44,3 milyar rand) yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

Haberde, elektrik üretiminin büyük kısmını kömürle çalışan termik santrallardan karşılayan firmanın, bu projelerden bir kısmını kapatılacak termik santral alanlarında yenilenebilir enerji projelerini hayata geçireceği kaydedildi.

Hali hazırda 27,2 milyar dolar (400 milyar rand) borcu olan Eskom'un bu projeleri ortaklıklar yoluyla gerçekleştirmesi bekleniyor.

Projeler hayata geçtiğinde, ülkenin yenilenebilir enerji üretim kapasitesinde yıllık 6 bin megavatlık artış öngörülüyor.