Evin sahipleri şoke oldu... Yüzme havuzunda bulundu! 0:00 / 0:00

DHA

Güney Afrika’nın Kuzey Batı Eyaleti’ndeki Moedwil bölgesinde yerel saatle 01.53 sıralarında timsah, bir ailenin evinin arka bahçesinde bulunan havuza girdi.

DHA'nın haberine göre sabah uyanan aile, havuzda gördükleri timsah karşısında şaşkına döndü.

Aile, yetkilileri arayarak yardım istedi. Yerel medya, uzmanların timsahı çıkararak, doğal yaşama saldığını aktardı.

EVİN BAHÇESİNİ ASLANLAR BASMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda yine Güney Afrika'da bir aile, evlerinin bahçesinde aslan sürüsüyle karşılaşmıştı.

David De Beer ve eşi Mariska, Hoedspruit kasabasında David’in babasına ait olan ve satılığa çıkarılan eve kontrol için gitmişti.

Çift, lüks müstakil villaya ait bahçede, uyuyan 6 aslanla karşılaşmıştı. Olayla ilgili yerel medyaya konuşan David De Beer, eşiyle birlikte babasının satılığa çıkarılan evini kontrole gittiklerini ve bahçede aslanlarla karşılaştıklarını söylemişti.

David De Beer, "Gördüklerim karşısında şaşkına döndüm. Ev aslanlar tarafından resmen kuşatılmış. Korktuk, evi terk ettik" diye konuşmuştu.