Güney Kore'deki faciada genç oyuncu da öldü

Güney Kore'de Cumartesi günü Cadılar Bayramı partisi sırasında sokakta izdiham meydana gelmiş, korkunç olayda en az 154 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişinin ise hala kayıp olduğu açıklanmıştı.
İzdiham nedeni olarak; çoğu 20'lerinde olan gençlerin etkinlik sırasında 'bir ünlünün orada olduğunun duyulduğu, bu nedenle bazı kişilerin koşmaya çalıştığı' iddia edilmiş ancak doğrulanmamıştı.
AJANSI DOĞRULADI
Çoğu genç 154'ten fazla kişinin ezilerek ve kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği korkunç olayda ölenler arasında 24 yaşındaki genç oyuncu Lee Ji Han'ın da olduğu ajansı tarafından doğrulandı.
Popüler yarışma programı 'Produce 101'in 2. sezon yarışmacıları arasında yer alan Lee Ji Han'ın ajansı '935 Entertainment' 29 Ekim'de Itaewon'daki faciada ünlü ismin hayatını kaybettiği doğrulandı.
GÜNEY KORE'DEKİ İZDİHAM
Seul'ün merkezindeki Itaewon'daki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katılmıştı.
Kutlamada çıkan izdihamda 154 kişi yaşamını yitirmiş, 82 kişi yaralanmıştı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, ölenlerden 22'sinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetmişti. İzdihamda 4 Çin, 4 İran ve 3 Rus vatandaşının öldüğü, hayatını kaybedenler arasında ABD, Fransa, Avustralya, Vietnam, Özbekistan, Norveç, Kazakistan, Sri Lanka, Tayland ve Avusturya vatandaşlarının bulunduğu belirtilmişti.
YAS İLAN EDİLMİŞTİ
Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, eğlence mekanlarının yer aldığı dar sokakta arka taraftakilerin kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtmişti.
Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 'ulusal yas' ilan ederken "Bu trajedi ve felaket asla yaşanmamalıydı" demişti. Ülkedeki tüm etkinlikler de iptal etmişti.
YORUMLAR