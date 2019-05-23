ABD'nin iki gün önce ABD Ticaret Bakanlığı, salı günü, daha önce kara listeye aldığı Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklaması bazıları tarafından bir 'yumuşama' belirtisi olarak gösterilmişti. Ancak Güney Kore basınında yer alan haberler ABD'nin yumuşamak bir yana Huawei'nin etrafındaki çemberi daraltmak i çin yoğun bir çalışma içinde olduğunu ortaya koydu.

SÜREKLİ TEMAS HALİNDE

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Chosun Ilbo'nun diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD, Güney Kore'den Çin'e karşı uyguladığı politikalarla uyumlu davranmasını istedi. Seul'daki Amerikalı bir diplomatik kaynak gazeteye yaptığı açıklamada "Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'yla sürekli temas halindeyiz. Kendilerini Huawei ürünleri kullanmanın yarattığı güvenlik sorunuyla ilgili bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

LG ÖZELİNDE UYARI

Habere göre ABD tarafı, Koreli teknoloji devi LG'nin, mobil altyapı şirketi LG Uplus'un Huawei ekipmanlarını kullanmasını bırakmasını istedi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin endişelerini anladıklarını ancak hükümetin özel sektör kararlarına karışmasının zor olduğunu belirtti. Güney Kore hükümetinin Huawei karşıtı cepheye katılması durumunda Çin'in vereceği cevaptan endişe duyduğu iddia ediliyor.

KİMSEYİ KIZDIRMAK İSTEMİYOR

Bunun yanında Chosun Ilbo'ya değerlendirmelerde bulunan Koreli telekom sektörü temsilcileri Huawei'ye bir yaptırım uygulanması durumunda ülkenin bundan milyarlarca dolar zarar edebileceğini söyledi. Güney Kore ABD'nin bölgedeki önemli müttefiklerinden biri olsa da Çin, Koreli şirketlerin faaliyet gösterdiği en büyük pazarların başında geliyor ve şirketler bu büyük pazar erişimlerinin kısıtlanmasını istemiyor. Bu sebeple Beyaz Saray'ın Samsung, LG gibi şirketlerin Huawei'nin Asya'daki yayılışını durdurması çağrısında bulunması şu ana kadar çok güçlü bir karşılık bulmadı. Bunun yanında Güney Kore'nin Çin'e yıllık ihracatı 150 milyar dolar, ABD'ye ihracatı ise 70 milyar dolar seviyesinde. Bu sebeple Güney Kore özellikle 'düşman kardeşi' Kuzey Kore'ye karşı ABD'nin desteğini çok önemli bulsa da, Kuzey Kore'yle iyi ilişkileri bulunan Çin'i çok fazla kızdırmak istemiyor.