ABD’nin kara listeye aldığı Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye Google’ın ardından bir darbe de Microsoft’tan geldi. ABD’li teknoloji devi Microsoft’un online mağazası üzerinden satılan Huawei’nin dizüstü bilgisayar modelleri, satış listelerinden çıkarıldı.

Dizüstü bilgisayarlarında Microsoft’un Windows işletim sistemini kullanan Huawei’nin modelleri artık Microsoft’un online mağazası Microsoft Store’da yer almıyor.

Microsoft’un online alışveriş mağazası üzerinden Huawei’nin ürünlerini arayan kullanıcılar artık, şu uyarı mesajla karşılaşıyor: “Maalesef istediğiniz sayfa bulunamadı.”

Huawei’nin en son Apple’ın MacBook Pro’larına rakip olarak tanıttığı Huawei Matebook X Pro modeli Microsoft’un mağazaları aracılığıyla satışa sunulmuştu.

Huawei MateBook X Pro’nun i5 işlemci, 8 GB RAM ve 512 GB’lik depolama özelliğine sahip olan modeli 1599 Euro’ya, i7 işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB’lik olan modeli ise 1999 Euro’ya geçen ay satışa çıkmıştı.

Microsoft’un bu adımının Google’ın Huawei ile işbirliğini askıya alması ve ABD’nin Huawei’ye 90 günlük geçici vize süresi tanımasının hemen ardından geldi. Microsoft’un Çinli şirket ile Windows lisans anlaşmasına devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Ancak yaşanan bu son durum Huawei’yi mobil cihazlarının ardından dizüstü bilgisayarları için de yeni bir işletim sistemi arayışına zorlayabileceği konuşuluyor.