ABD yönetiminin Huawei ve iştiraklerini kara listeye dahil ettiği açıklamasının ardından Google’ın Çinli şirket ile iş birliğini askıya alması, ilk ciddi sonucunu verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın Huawei’ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamasına karşın, Android cephesinden ilk adım geldi. Huawei, Google’ın şu anda geliştirme aşamasında olduğu Android Q işletim sisteminin ‘beta’ programından çıkarıldı.

HUAWEİ YASAĞI ERTELENDİ, PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Daha önce Android geliştirici sitesinde yer alan Android Q Beta’nın indirilebildiği telefonlar listesinde bulunan Huawei’nin amiral gemisi Huawei Mate 20 Pro için bu yazılım desteği artık sunulmuyor.

15 GÜN ÖNCE LİSTEDEYDİ AMA ARTIK YER ALMIYOR

Google’ın 7 Mayıs 2019’da yayınladığı listede Huawei Mate 20 Pro da yer alıyordu. Yaklaşık 15 günden bu yana Android Q beta sürümü, Mate 20 Pro’ya da indirilip, kullanılabiliyordu.

Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından Android geliştirici sitesindeki Android Q beta programında yer alan cihazlar listesi güncellendi. Ve yayınlanan son listede Huawei’nin hiçbir cihazının yer almadığı görüldü.

ABD’nin Huawei’ye verdiği geçici vize süresi 19 Ağustos 2019 tarihinde dolacak. Google’ın şu anda “Android Q” adıyla beta sürümünü geliştirdiği yeni Android versiyonu olan Android 10’un da Ağustos 2019’dan sonra son kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Huawei’nin Android Q beta programından çıkarılması da kara listeye alınan Çinli şirkete yönelik tüm yaptırımların Ağustos ayında devreye alınacak olmasından kaynaklanıyor.

İŞTE ANDROID Q BETA İNDİRİLEBİLEN CİHAZLAR

Mevcut durumda, Android Q beta sürümü indirilebilen 20 telefon modeli şu şekilde sıralanıyor:

ASUS ZenFone 5Z

Essential Phone

LG G8

Nokia 8.1

OnePlus 6T

OPPO Reno

realme 3 Pro

Sony Xperia XZ3

TECNO SPARK 3 Pro

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi MIX 3 5G

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel

Google Pixel XL