Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Huawei, Android Q programından çıkarıldı!

HABERTURK.COM

ABD’nin kara listeye aldığı Çinli teknoloji şirketi Huawei, Google tarafından Android Q programından çıkarıldı. İki hafta önce yeni Android sürümü listesinde yer alan Huawei’nin amiral gemisi Mate 20 Pro, artık o listede yok...

Huawei Android

ABD yönetiminin Huawei ve iştiraklerini kara listeye dahil ettiği açıklamasının ardından Google’ın Çinli şirket ile iş birliğini askıya alması, ilk ciddi sonucunu verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın Huawei’ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamasına karşın, Android cephesinden ilk adım geldi. Huawei, Google’ın şu anda geliştirme aşamasında olduğu Android Q işletim sisteminin ‘beta’ programından çıkarıldı.

Daha önce Android geliştirici sitesinde yer alan Android Q Beta’nın indirilebildiği telefonlar listesinde bulunan Huawei’nin amiral gemisi Huawei Mate 20 Pro için bu yazılım desteği artık sunulmuyor.

15 GÜN ÖNCE LİSTEDEYDİ AMA ARTIK YER ALMIYOR

Google’ın 7 Mayıs 2019’da yayınladığı listede Huawei Mate 20 Pro da yer alıyordu. Yaklaşık 15 günden bu yana Android Q beta sürümü, Mate 20 Pro’ya da indirilip, kullanılabiliyordu.

Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından Android geliştirici sitesindeki Android Q beta programında yer alan cihazlar listesi güncellendi. Ve yayınlanan son listede Huawei’nin hiçbir cihazının yer almadığı görüldü.

ABD’nin Huawei’ye verdiği geçici vize süresi 19 Ağustos 2019 tarihinde dolacak. Google’ın şu anda “Android Q” adıyla beta sürümünü geliştirdiği yeni Android versiyonu olan Android 10’un da Ağustos 2019’dan sonra son kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Huawei’nin Android Q beta programından çıkarılması da kara listeye alınan Çinli şirkete yönelik tüm yaptırımların Ağustos ayında devreye alınacak olmasından kaynaklanıyor.

İŞTE ANDROID Q BETA İNDİRİLEBİLEN CİHAZLAR

Mevcut durumda, Android Q beta sürümü indirilebilen 20 telefon modeli şu şekilde sıralanıyor:

ASUS ZenFone 5Z
Essential Phone
LG G8
Nokia 8.1
OnePlus 6T
OPPO Reno
realme 3 Pro
Sony Xperia XZ3
TECNO SPARK 3 Pro
Vivo X27
Vivo NEX S
Vivo NEX A
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi MIX 3 5G
Google Pixel 3
Google Pixel 3 XL
Google Pixel 2
Google Pixel 2 XL
Google Pixel
Google Pixel XL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çalışanlar patronlarının görmesini istemiyor!
TEKNOLOJİTürkiye’de 3 kişiden 1'i patronundan gizliyor!
Alibaba’nın ödeme platformu Alipay Türkiye'de
TEKNOLOJİÇinli ödeme devi Türkiye’de
ABD Huawei’ye 90 günlük 'nefes kredisi' verdi, bundan sonra ne olacak?
TEKNOLOJİHuawei yasağı ertelendi, peki şimdi ne olacak?
Huawei Kurucusu: Erteleme kararını önemsemiyoruz
TEKNOLOJİ'ABD bizi hafife aldı'
ABD'den son dakika Huawei kararı! Huawei'ye uygulanan kısıtlama...
TEKNOLOJİABD Huawei kararını erteledi
Google'ın Huawei kararı Android'i nasıl etkileyecek?
TEKNOLOJİGoogle kendi ayağına mı sıktı?
Huawei'den son dakika açıklama: Google kararı sonrası Huawei'den cevap!
TEKNOLOJİHuawei'den Google kararı sonrası açıklama
SON DAKİKA! Google'dan Huawei kararı
TEKNOLOJİGoogle'dan Huawei kararı
'Trollerin heykelini dikmeyeceğiz!
TEKNOLOJİ'Trollerin heykelini dikmeyeceğiz'
WhatsApp durumu nasıl kapatılır? WhatsApp durum hikayelerini silme işlemi
TEKNOLOJİWhatsApp durumu nasıl kapatılır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X