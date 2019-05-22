ABD yönetiminin Huawei ve iştiraklerini kara listeye dahil ettiği açıklamasının ardından Google’ın Çinli şirket ile iş birliğini askıya alması, ilk ciddi sonucunu verdi.
ABD Ticaret Bakanlığı’nın Huawei’ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamasına karşın, Android cephesinden ilk adım geldi. Huawei, Google’ın şu anda geliştirme aşamasında olduğu Android Q işletim sisteminin ‘beta’ programından çıkarıldı.
Daha önce Android geliştirici sitesinde yer alan Android Q Beta’nın indirilebildiği telefonlar listesinde bulunan Huawei’nin amiral gemisi Huawei Mate 20 Pro için bu yazılım desteği artık sunulmuyor.
15 GÜN ÖNCE LİSTEDEYDİ AMA ARTIK YER ALMIYOR
Google’ın 7 Mayıs 2019’da yayınladığı listede Huawei Mate 20 Pro da yer alıyordu. Yaklaşık 15 günden bu yana Android Q beta sürümü, Mate 20 Pro’ya da indirilip, kullanılabiliyordu.
Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından Android geliştirici sitesindeki Android Q beta programında yer alan cihazlar listesi güncellendi. Ve yayınlanan son listede Huawei’nin hiçbir cihazının yer almadığı görüldü.
ABD’nin Huawei’ye verdiği geçici vize süresi 19 Ağustos 2019 tarihinde dolacak. Google’ın şu anda “Android Q” adıyla beta sürümünü geliştirdiği yeni Android versiyonu olan Android 10’un da Ağustos 2019’dan sonra son kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Huawei’nin Android Q beta programından çıkarılması da kara listeye alınan Çinli şirkete yönelik tüm yaptırımların Ağustos ayında devreye alınacak olmasından kaynaklanıyor.
İŞTE ANDROID Q BETA İNDİRİLEBİLEN CİHAZLAR
Mevcut durumda, Android Q beta sürümü indirilebilen 20 telefon modeli şu şekilde sıralanıyor:
ASUS ZenFone 5Z
Essential Phone
LG G8
Nokia 8.1
OnePlus 6T
OPPO Reno
realme 3 Pro
Sony Xperia XZ3
TECNO SPARK 3 Pro
Vivo X27
Vivo NEX S
Vivo NEX A
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi MIX 3 5G
Google Pixel 3
Google Pixel 3 XL
Google Pixel 2
Google Pixel 2 XL
Google Pixel
Google Pixel XL
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