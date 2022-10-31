Güney Kore ve ABD'den son 5 yılın en büyük ölçekli tatbikatı

Güney Kore ve ABD'den son 5 yılın en büyük ölçekli tatbikatı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri ve yeni nükleer test beklentisi Kore Yarımadası'nda gerilimi artırırken, Güney Kore ve ABD, son 5 yılın ilk büyük ölçekli ortak hava tatbikatına bugün başladı.

Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin F-35A, F-15 ve KF-16 savaş uçakları da dahil yaklaşık 140 savaş uçağını kullandığı tatbikata, ABD ordusunun Japonya'daki Amerikan üssünden kalkan F-35B hayalet avcı uçakları da dahil yaklaşık 100 uçakla katıldığı bildirildi.

Toplam bin 600'den fazla sorti yapmayı planlayan müttefik kuvvetlerine, Avustralya'nın ise KC -30A çok rollü tanker uçağıyla destek vereceği öğrenildi. Tatbikatın 4 Kasım’a kadar devam etmesi planlanıyor.