Güney Koreli olimpiyat sporcusu Kim Ye-ji, oyuncu oluyor
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık dalında gümüş madalya kazanan Güney Koreli Kim Ye-ji, ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak. Ye-ji, aldığı rolde bir suikastçıyı canlandıracak
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda yeteneği ve soğukkanlılığıyla fenomen haline gelen Güney Koreli atıcı Kim Yeji, ilk oyunculuk deneyiminde bir suikastçıyı canlandıracak.
32 yaşındaki sporcu, olimpiyatta kadınlar, 10 metre havalı tabancada gümüş madalya kazanmıştı. Sakin tavrı, tel çerçeveli atış gözlüğü ve beyzbol şapkasıyla birleşince dünya çapında bir internet fenomeni haline dönüştü.
SpaceX'in kurucusu Elon Musk gibi ünlülerden övgü aldı. Musk, o dönemde sosyal medya platformu X'te; "Bir aksiyon filminde rol almalı. Oyunculuk gerekmiyor" şeklinde bir yorumda bulunmuştu.
Seul merkezli eğlence firması Asia Lab'ın sözcüsü, cuma günü AFP'ye yaptığı açıklamada Kim Yeji'nin küresel film projesi 'Asya'nın yan kısa dizisi 'Crush'ta bir suikastçıyı canlandıracağını açıkladı.
Şirketten yapılan ayrı bir açıklamada, Kim Yeji'nin Hintli oyuncu ve fenomen Anushka Sen ile birlikte rol alacağı belirtildi. Ayrıca; "Kim Yeji ve Anushka Sen'in muhteşem bir ikiliye dönüşmesinden doğacak potansiyel sinerjiye" tanık olmaktan heyecan duydukları ifade edildi.
Fotoğraflar: Instagram