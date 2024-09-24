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        Haberler Magazin Güney Koreli olimpiyat sporcusu Kim Ye-ji, oyuncu oluyor - Magazin haberleri

        Güney Koreli olimpiyat sporcusu Kim Ye-ji, oyuncu oluyor

        Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık dalında gümüş madalya kazanan Güney Koreli Kim Ye-ji, ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak. Ye-ji, aldığı rolde bir suikastçıyı canlandıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 15:55 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:06
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        Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda yeteneği ve soğukkanlılığıyla fenomen haline gelen Güney Koreli atıcı Kim Yeji, ilk oyunculuk deneyiminde bir suikastçıyı canlandıracak.

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        32 yaşındaki sporcu, olimpiyatta kadınlar, 10 metre havalı tabancada gümüş madalya kazanmıştı. Sakin tavrı, tel çerçeveli atış gözlüğü ve beyzbol şapkasıyla birleşince dünya çapında bir internet fenomeni haline dönüştü.

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        SpaceX'in kurucusu Elon Musk gibi ünlülerden övgü aldı. Musk, o dönemde sosyal medya platformu X'te; "Bir aksiyon filminde rol almalı. Oyunculuk gerekmiyor" şeklinde bir yorumda bulunmuştu.

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        Seul merkezli eğlence firması Asia Lab'ın sözcüsü, cuma günü AFP'ye yaptığı açıklamada Kim Yeji'nin küresel film projesi 'Asya'nın yan kısa dizisi 'Crush'ta bir suikastçıyı canlandıracağını açıkladı.

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        Şirketten yapılan ayrı bir açıklamada, Kim Yeji'nin Hintli oyuncu ve fenomen Anushka Sen ile birlikte rol alacağı belirtildi. Ayrıca; "Kim Yeji ve Anushka Sen'in muhteşem bir ikiliye dönüşmesinden doğacak potansiyel sinerjiye" tanık olmaktan heyecan duydukları ifade edildi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Kim Ye-ji
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