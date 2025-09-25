Habertürk
Habertürk
        Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi | Son dakika haberleri

        Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

        Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında yarınki tüm seferler ile Güney Marmara-Adalar hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 20:12 Güncelleme: 25.09.2025 - 20:12
        Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
        GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, yarın Narlı-Marmara hattındaki tüm planlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

        Güney Marmara-Adalar hattında ise Avşa'dan saat 06.00 kalkışlı sefer ile Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin yapılacağı ancak Marmara'dan saat 16.00, Avşa'dan saat 16.45, Balıklı'dan saat 17.45 ve Erdek'ten saat 19.15 kalkışlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı bildirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

