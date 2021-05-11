Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya'da

AA

Bursa'da daha önce şehrin en yoğun yerleri olan meydan, cadde ve yollar boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Balıkesir'in en işlek noktaları da boş görüntüsüyle dikkati çekti. Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddesi gibi bölgeler sessizliğe büründü. Kentin birçok noktasında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, vatandaşların belgelerini kontrol etti.

Çanakkale'de Kordon Boyu, Çarşı ve Demircioğlu caddeleri başta olmak üzere kent genelinde gün sakin geçiyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdürdü.

Bilecik'te, Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu. Büyük oranda kısıtlamaya uyulan kentte, polis ekipleri çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Yalova'da başta sahil kesimleri ve ana caddeler olmak üzere kent genelinde sessizliğe büründü. Kent giriş ve çıkışlarının yanı sıra belirlenen noktalarda polis ekipleri kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimlerde araç sürücüleri, yolcular ve yayaların evrakları incelendi.

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sakinlik yaşanıyor. Görevli ekipler, belirlenen uygulama noktalarında kontrollerine devam etti.

Kütahya kent merkezinin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri, il genelindeki önemli kavşaklarda ve şehirler arası kara yollarında tedbirleri denetledi.