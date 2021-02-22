Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Güney Şelalesi doğaseverleri bekliyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Madran Çayı'nın üzerinde bulunan Güney Şelalesi, yaz kış akan buz gibi sularıyla ve bozulmamış bitki örtüsüyle doğaseverleri bekliyor

Güney Şelalesi doğaseverleri bekliyor
DHA

Aydın'In Bozdoğan ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Güney Mahallesi sınırları içinde bulunan Güney Şelalesi, bozulmamış doğal güzelliğiyle görenleri etkiliyor.

DHA'nın haberine göre Madran Dağı'nın zirvelerinden topladığı suları Madran Çayı'na taşıyan derenin üzerinde bulunan Güney Şelalesi bölgenin en serin yerlerinden birisi olarak biliniyor.

Dar, patika ve orman yollarından geçilerek ulaşılan bölgede, Madran Dağı'nın zirvesinden eriyen karlardan oluşan sular yaklaşık 25 metre yüksekten çağlayanlar şeklinde akıyor.

Girintili çıkıntılı kayalıklardan akan bu çağlayanların en büyüğü Güney Şelalesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

'ARAÇLA ULAŞIM ZOR'

Araçla ulaşımın zor olduğu şelaleye yaklaşık 8 kilometre yürüyerek ulaşılabiliyor.

Şelaleyi yakından incelediğini ifade eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Aydın, sadece bir medeniyet tarihi şehri olmasıyla ve aynı zamanda doğal güzellikleriyle öne çıkan Türkiye'nin en önemli illerinden biridir. Bozdoğan'daki Güney Şelalesi de bu güzelliklerin önemli bir parçasıdır. Şelalemizi inceledik, bizi adeta büyüledi. Muazzam bir doğal güzelliğe sahip. Buraya gelip de etkilenmeyecek bir doğasever olduğunu düşünmüyorum. Muhteşem bir şelale. Dağ yolları ve patikasıyla bize resmettiği bu potansiyeli tüm doğasever ziyaretçilerin ilgisine sunuyorum. Karşılaştıkları manzara onları çok etkileyecektir. Doğaseverleri, tatilcileri ve turistleri Güney Şelalemizi görmeye davet ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Modern kayağın atası ipli kayak ilgi çekiyor
YAŞAMKullanmak daha zor... Modern kayağın atlası!
21 Şubat Süper Loto sonuçları 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM21 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları
Şans Topu sonuçları 21 Şubat 2021! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM21 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 22 Şubat 2021 Pazartesi
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 21 Şubat 2021 - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla, öğren
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı 21 Şubat!
ÇILGINCA.... Son dakika: 5 kuruş harcamadan dünyayı geziyorlar
YAŞAM5 kuruş harcamadan dünyayı geziyorlar
SON DAKİKA Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI 21 Şubat 2021 - Şans Topu çekiliş sonucu sorgula, Tıkla öğren
YAŞAMŞans Topu sonuçları açıklandı 21 Şubat 2021!
Doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Hürmetçi Sazlığı! Son dakika haberleri
YAŞAMTablo gibi...
SON DAKİKA: 'Urfa' bitti, 'Şili' takviyesi
YAŞAM'Urfa' bitti, 'Şili' takviyesi
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 20 Şubat 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAM20 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları