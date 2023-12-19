Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Güngören'de balkonu çöken bina tahliye edildi

        Güngören'de balkonu çöken bina tahliye edildi

        İstanbul Güngören'de 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkonun tavanında çökme meydana geldi. Ekiplerin incelemesinin ardından bina tedbiren tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 03:00 Güncelleme: 19.12.2023 - 03:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balkonu çöken bina tahliye edildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Güngören'de 3'üncü katındaki balkon tavanında çökme yaşanan 4 katlı bina tahliye edildi.

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğünde depremin ardından, Sanayi Mahallesi Balkan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkonun tavanında çökme yaşandı.

        AA'nın haberine göre; bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güngören Belediyesi ekiplerinin incelemesinin ardından bina tedbiren boşaltıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Güngören
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Restoran ve kafelere ilişkin fiyat listesi kararı
        Restoran ve kafelere ilişkin fiyat listesi kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı, cansız bedeni bulundu
        Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı, cansız bedeni bulundu
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Somali Cumhurbaşkanı'ndan Göçer ailesine taziye telefonu
        Somali Cumhurbaşkanı'ndan Göçer ailesine taziye telefonu
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Boey'in yükselişi!
        Boey'in yükselişi!
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Fenomenler emniyete davet edildi
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı