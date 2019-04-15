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Ay sabah saatlerinde 13.15’e kadar boşlukta ilerliyor. Haftanın ilk gününe dağınık bir ruh hali ile başlıyoruz. Başak burcuna ilerleyişiyle ilk görünümünü Uranüs ile yapıyor. Detayların önem kazandığı bu günde fikir çatışmaları, düzen kurmak adına düzensizlikler olası. Venüs Plüton görünümü ülkemiz haritasında yargı açısından önemli sınavların olduğunu, adil tutumların öne çıktığını gösteriyor. Finansal konularda hareketlilik, sadeleşme söylemleri, tasarruf konuları gündem olurken, yerli üretime gün boyu vurgu var. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Krem