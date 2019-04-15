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Ay sabah saatlerinde 13.15’e kadar boşlukta ilerliyor. Haftanın ilk gününe dağınık bir ruh hali ile başlıyoruz. Başak burcuna ilerleyişiyle ilk görünümünü Uranüs ile yapıyor. Detayların önem kazandığı bu günde fikir çatışmaları, düzen kurmak adına düzensizlikler olası. Venüs Plüton görünümü ülkemiz haritasında yargı açısından önemli sınavların olduğunu, adil tutumların öne çıktığını gösteriyor. Finansal konularda hareketlilik, sadeleşme söylemleri, tasarruf konuları gündem olurken, yerli üretime gün boyu vurgu var. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Krem
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyunca bağışlayıcılık olayları olumlu yöne sevk etmenizi sağlayacaktır. Görmezden geldiğiniz yaşamsal kararlarla yüzleşirken yönsüz ve düzensiz olabilirisiniz. Öğleden sonra akış düzelir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayallerinizi uygulama ve ifadeyi eyleme dökme imkanınız var. Bulunduğunuz koşullardan çıkıp denenmemiş alanlara yönelmek için enerji uygun. Harekete geçmek için öğleden sonrayı bekleyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu kendinize dürüst olursanız başkalarına da aynı davranışı sergileyebilirsiniz. Kendinizi ve etrafı daha derinden algılayacağınız önemli olaylar gelişebilir. İlişkilerde alma verme dengesini korumak önemli.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu ifade ettiğiniz her düşüncenin karşılık bulacağı enerjiler mevcut. Pozitif yaratım içinde olmak önem kazanıyor. Daha sosyal, girişimci ve iş bitirici olacaksınız. Öğleden sonra değer çatışmaları olası.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde kendinizi ifade ederken sert söylemlere başvurabilirsiniz. Gün dağınık başlayabilir. Bugün olayları büyük pencereden değerlendirin. Öğleden sonra alma verme dengesi önem kazanıyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu şefkatli tutumlar sergilemek önem kazanıyor. Davranışlarınızın sonuçlarıyla kısa sürede yüzleşeceksiniz. Kendinizi ifade ederken duygusal kontrol önemli. Önemli işleri öğleden sonraya programlayın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ısrarla sürdürdüğünüz davranışlarınızın veya arzularınızın sizi aslında nasıl kısıtladığını anlayacaksınız. Kriz yönetiminin önem kazandığı enerjiler mevcut. Olayları daha derinden incelemek isteyebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyunca sağlıklı hedef koymak için, araştırıp yeni bilgiler edinmelisiniz. Sizin iradenizle etrafınızdakilerin seçme hakkı çatışabilir. Kendi gücünüzü öne çıkarırken dengeyi koruyun. Öğleden sonra önemli gelişmeler yaşanabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kabul gücünüzün artması dinginlik için önemli. Sabah saatlerinde huzursuz ve yönsüzsünüz. Öğleden sonra statü, bilinirlik konularında gelişmeler olası. Uzmanlık gerektiren işlerde sabır önemli.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu başkalarının eksiklerini düzeltmek konusunda çaba içindeyken kendi gerçekliğinizin önemini hatırlatan olaylar yaşanabilir. Süreci farklı bakış açısıyla değerlendirirseniz, önemli işleri sonuçlandırabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün olayların seyrine müdahale etmek isteseniz de sonuç alamayabilirsiniz. Akışa bırakmak ve işleyişteki düzeni kavramak eksikleri görmeyi sağlayacaktır. Gün içinde geçmişten gelen sorunlar açığa çıkabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün tekrara dayalı, alışkanlığa dönüşmüş davranışlarınızla yüzleşebilirsiniz. Siz kalıbı kırmadıkça tekrar devam edecektir. Yaşam amacının farkında olma adına baskılara maruz kalabilirsiniz.
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