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Dolunay’a doğru Ay Başak burcunda Neptün ve Merkür ile karşıt görünümde. Yenilenme ve üretim adına aldığımız kararlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hayalperest tutumlarla netlik arzuları çatışacaktır. Ay’ın Satürn ve Plüton ile yaptığı görünüm sebebi işlerin sağlam zemine oturtulması çabası önemli. Gün boyu Mars Pluto Ay toprak üçgeni oluşturuyor; hırs, yenilenme arzusu ve cesarete vurgu artarken, maddi değer elde etmek adına çatışmalar, gerginlikler olası. Güç sınavları, cesaret eksikliği nedeniyle ertelenmiş yaşam olaylarının çözümü olabilir. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Açık kahverengi