Gürcistan Başbakanı Garibashvili yarın Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Garibashvili'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyaretteki görüşmelerde Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Mevcut iyi komşuluk münasebetlerinin ve stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.