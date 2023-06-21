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Haberler Dünya Gürcistan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Gürcistan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Gürcistan nerede, hangi kıtada yer alır? Gürcistan başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?

Karadeniz’in doğu kıyısında yer alan bir ülke olan Gürcistan; 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine yapılan bir halk oylaması ile bağımsızlığını ilan etmiş olan bir ülkedir. Oldukça yüksek dağlık arazilerle kaplı olan Gürcistan’da, bu yüksek dağların soğuk havayı engellemesi sebebiyle yıl boyunca sıcak ve nemli bir iklim görülmektedir. Ekonomisi de tarım ve sanayi olmak üzere iki aks üzerinde yürüyen Gürcistan başkenti neresidir? Gürcistan hangi kıtada yer almaktadır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Gürcistan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Gürcistan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Biyoçeşitlilik açısından da bölgesinin önemli yerlerinden biri olan Gürcistan; birçok vahşi hayvana da ev sahipliği yapmaktadır. Peki, bir Güney Kafkasya ülkesi olan Gürcistan para birimi nedir? Gürcistan Türkiye saat farkı ne kadardır? İşte, tüm detaylar...

Gürcistan Nerede?

Gürcistan hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Asya olacaktır. Asya’nın batısında, Güney Kafkasya olarak adlandırılan coğrafi bölgede yer alan Gürcistan; kuzeyde Rusya, güneyde Türkiye ve Ermenistan, doğuda Azerbaycan ve batıda ise Karadeniz ile çevrelenmiş bir ülkedir. Dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında bulunan bir coğrafya üzerinde varlığını sürdüren Gürcistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği tarih 1991’dir.

2003 yılında gerçekleşen ve 1992 yılından beri Gürcistan’ı yöneten Eduard Şevardnadze’nin görevi bırakması ile sonuçlanan Gül Devrimi, Gürcistan’ın yüzünü batıya dönmesine sebep olmuştur. Gürcistan bugün de NATO ve Avrupa Birliği’ne üye olabilmek için uğraş vermekte ve gerekli reformları yapmaktadır.

Gürcistan Başkenti

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’tir. Gürcistan’ın doğusunda yer alan ve başkent olmasının yanında, ülkenin en kalabalık şehri olarak da dikkat çeken Tiflis; tarihin en eski yerleşim bölgelerinden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. İpek Yolu’na olan yakınlığı ve Asya ile Avrupa kıtalarının arasında önemli bir güzergâh olması sebebiyle tarih boyunca birçok mücadeleye de sahne olan Tiflis, günümüzde de çok kültürlü nüfus yapısıyla dikkat çekmektedir.

Sahip olduğu Rus ve Doğu mimarisi ile her geçen gün turistlerin ilgisini daha da fazla çeken Tiflis; senede 10 milyona yakın turist çekmektedir.

Gürcistan Nüfusu

2023 verilerine göre Gürcistan’ın nüfusu 3 milyon 731 bin kişiden meydana gelmektedir. Sahip olduğu etnik farklılıklar nedeniyle de öne çıkan Gürcistan’ın bu nüfusu, ülkedeki çok kültürlü bir yapıyı ifade etmektedir. Gürcistan nüfusunun yaklaşık olarak %80’ini Gürcüler, %7’ye yakınını Azerbaycan Türkleri, %6 Ermeniler, %1 civarı ise Ruslar oluşturmaktadır.

Gürcistan nüfusunun sahip olduğu bu etnik çeşitlilik, dini inançların dağılımına da etki etmektedir. Gürcistan nüfusunun yaklaşık %80’i Ortodoks Hristiyan, %10’u Müslüman, %2 kadarı Rus Ortodoks ve %1’i ise Katolik Hristiyanlık inancına mensuptur.

Gürcistan Para Birimi

Gürcistan’da kullanılan milli para birimi Gürcü larisidir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine bağımsızlığını kazanan Gürcistan’da aynı yıl bir merkez bankası kurulmuş ve Gürcü larisi; ilk kez 1995 yılında Gürcistan Merkez Bankası tarafından tedavüle sokulmuştur.

Gürcistan Bayrağı Anlamı

14 Aralık 2004 yılından beri resmi olarak kullanılan Gürcistan bayrağı beyaz bir zemin üzerinde yer alan kırmızı bir haç sembolünden meydana gelmektedir. Gürcistan bayrağından yer alan ve zemini oluşturan beyaz renk saflığı ve temizliği kırmızı haç ise Hristiyanlık dinine olan bağlılığı temsil etmektedir. Bayrakta yer alan kırmızı haçın bir diğer sembolize ettiği şey ise Gürcistan’ın koruyucu azizi olarak kabul edilen Aziz George’dur.

Gürcistan Şehirleri

İdari olarak 9 bölge ve 69 eyaletle yönetilen Gürcistan’da toplam 46 şehir bulunmaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

  • Tiflis
  • Batum
  • Rustavi
  • Ahıska
  • Gori

Gürcistan Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile Gürcistan arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Gürcistan yerel saati Türkiye’den 1 saat ileridir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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