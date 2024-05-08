Gürcistan: Protestocular iktidarı şiddet yoluyla devirmek istiyor

Rusya'nın TASS haber ajansının bildirdiğine göre Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, 'yabancı ajanlar yasası' olarak da bilinen 'yabancı etkinin şeffaflığı' adlı yasaya karşı protestoları düzenleyenlerin şiddet yoluyla iktidarı ele geçirmeye çalıştıklarını öne sürdü.

Güvenlik servisi, protestoları düzenleyenlerin yurtdışından kripto para ile finanse edildiğini ve 2000'li yıllarda eski Sovyet cumhuriyetlerinde hükümetleri deviren bir dizi isyan olan "renkli devrimler" taktiklerini kullandıklarını iddia etti.

Tartışmalı yasa, geçtiğimiz hafta parlamentoda yapılan ikinci okumada 23 olumsuz oya karşın 83 oyla kabul edilmişti.