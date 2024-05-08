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        Haberler Dünya Gürcistan: Protestocular iktidarı şiddet yoluyla devirmek istiyor

        Gürcistan: Protestocular iktidarı şiddet yoluyla devirmek istiyor

        Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, 'yabancı etkinin şeffaflığı' adlı yasa nedeniyle Avrupa Birliği ve Batı ittifakı destekçilerinin günlerdir sürdürdüğü protesto gösterilerinde, protesto organizatörlerinin iktidarı şiddet yoluyla ele geçirmeye çalıştığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 09:53 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:53
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        Gürcistan: Protestocular iktidarı devirmek istiyor
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        Rusya'nın TASS haber ajansının bildirdiğine göre Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, 'yabancı ajanlar yasası' olarak da bilinen 'yabancı etkinin şeffaflığı' adlı yasaya karşı protestoları düzenleyenlerin şiddet yoluyla iktidarı ele geçirmeye çalıştıklarını öne sürdü.

        Güvenlik servisi, protestoları düzenleyenlerin yurtdışından kripto para ile finanse edildiğini ve 2000'li yıllarda eski Sovyet cumhuriyetlerinde hükümetleri deviren bir dizi isyan olan "renkli devrimler" taktiklerini kullandıklarını iddia etti.

        Tartışmalı yasa, geçtiğimiz hafta parlamentoda yapılan ikinci okumada 23 olumsuz oya karşın 83 oyla kabul edilmişti.

        On binlerce kişi parlamento binası etrafında protesto gösterilerine devam ederken, polisle protestocular arasında yaşanan çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor.

        Avrupa Birliği, AB'ye aday ülke konumundaki Gürcistan'ın bu yasa ile Birlik'e katılım yolunda kendine büyük bir engel yarattığını açıklamıştı.

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