        Haberler Gündem Gürsel Tekin yol haritasını açıkladı: 40 kişilik kurul oluşturacağız

        Gürsel Tekin yol haritasını açıkladı: 40 kişilik kurul oluşturacağız

        Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, "Önümüzdeki günlerde 40 kişilik bir kurul oluşturacağız. Bu 40 kişilik kuruldan 39 ilçe temsilcisi oluşturup ilçe ilçe gezerek parti üyeleriyle birebir görüşmeler yapacağız. Gelen tüm şikayet ve önerileri rapor haline getireceğiz" dedi

        24.11.2025 - 15:35
        Mahkeme kararıyla CHP İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap, İstanbul İl Başkanlığı binasında partililerle toplantı yaptı. Toplantıda son dönemde parti içinde tartışma konusu olan kurultay süreçlerindeki usulsüzlük, şaibe, yolsuzluk iddiaları ele alındı.

        "39 İLÇE TEMSİLCİSİ OLUŞTURACAĞIZ"

        İHA'daki habere göre parti tabanından gelen çok sayıda üye, toplantıda söz alarak yaşadıkları sorunları, gözlemledikleri eksiklikleri ve çözüm önerilerini aktardı. Burada bir konuşma yapan Gürsel Tekin, "Parti demokrasisinin gereği olarak her üyenin iradesinin sandığa eksiksiz yansıması bizim en temel önceliğimizdir. Geçmişte yaşanan hataların tekrarlanmaması için tüm süreçleri titizlikle takip edeceğiz. Önümüzdeki günlerde 40 kişilik bir kurul oluşturacağız. Bu 40 kişilik kuruldan 39 ilçe temsilcisi oluşturup ilçe ilçe gezerek parti üyeleriyle birebir görüşmeler yapacağız. Gelen tüm şikayet ve önerileri rapor haline getireceğiz" diye konuştu.

        PARTİ YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ

        Yolsuzluk iddiaları üzerine yapılan operasyonlara ilişkin de konuşan Tekin, müteahhit ve şirket sahipleri üzerinden parti yönetimine eleştirilerde bulundu. Tekin, belediyelerin itirafçı ve iftiracı denilenlerle iletişimlerinin kesilmediğini öne sürerek parti yönetimini eleştirdi.

        #gürsel tekin
