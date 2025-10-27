Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.925,58 %-0,15
        DOLAR 41,9763 %0,08
        EURO 48,8854 %0,16
        GRAM ALTIN 5.488,13 %-1,03
        FAİZ 40,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 64,84 %-1,17
        BITCOIN 115.510,00 %1,92
        GBP/TRY 55,9298 %0,11
        EUR/USD 1,1630 %0,03
        BRENT 65,97 %0,05
        ÇEYREK ALTIN 8.973,09 %-1,03
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Güven endeksi ekimde hizmet ve inşaat sektörlerinde azalırken perakende sektöründe arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Güven endeksi ekimde hizmet ve inşaat sektörlerinde azalırken perakende sektöründe arttı

        Güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 5,3 azalırken perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:27 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizmet ve inşaatta güven düştü, perakendede arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

        Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekimde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,3 azalarak 110,7, inşaat sektöründe yüzde 5,3 azalışla 83,7 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 artarak 113,2 değerini aldı.

        Hizmet sektöründe ekimde geçen aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,1, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,4 ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,4 azalış gösterdi.

        Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 5,9, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,9 ve mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,8 arttı.

        İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 5,7, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,9 düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!