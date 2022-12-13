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Haberler Gündem 3. Sayfa Güvercin cinayeti zanlısı, 1250 saatlik görüntü izlenerek yakalandı
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Güvercin çalmaya gittiği evin sahibini öldürdü, polis 1250 saatlik görüntü izleyip yakaladı

Eskişehir'de Hüseyin Pınar, evinde beslediği güvercinleri çalmak için gelen kar maskeli hırsız tarafından silahla öldürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis, yaklaşık 1250 saatlik görüntüyü inceleyerek zanlının kimliğini tespit etti. Zanlı, saklandığı evde operasyonla yakalandı

Güvercin cinayeti zanlısı, 1250 saatlik görüntü izlenerek yakalandı
AA

Eskişehir'de, hırsızlık amacıyla girdiği evde ev sahibini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı, yaklaşık 1250 saatlik görüntü izleyen polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şarhöyük Mahallesi Kale Sokak'taki tek katlı bir evde yaşayan ev sahibi Hüseyin Pınar'ın (44), evinde beslediği güvercinleri çalmak için gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla öldürülmesi olayı ile ilgili çalışma başlattı.

POLİS 1250 SAATLİK GÖRÜNTÜYÜ İNCELEDİ

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yaklaşık 1250 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen Neşat T.'nin (19) Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

SAKLANDIĞI EVDE OPERASYONLA YAKALANDI

Cinayet ve Gasp Büro ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şubesi ekipleri tarafından eve düzenlenen operasyonda şüpheli Neşat T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Zanlının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, elinde demir makasın bulunduğu ve tanınmamak için kar maskesi taktığı yer aldı.

Hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Hüseyin Pınar ise Emirler Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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