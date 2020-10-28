Güvercin dizisi neden final yapıyor? Güvercin final bölümünde ne olacak?

Başrollerinde Mehmet Ali Nuroğlu ve Almila Ada'nın yer aldığı Güvercin dizisi için "Güvercin final mi yapıyor, Güvercin bitiyor mu?" soruları uzun zamandır soruluyordu. Star TV'de yayınlanan Güvercin'in bu akşam final yapacağı doğrulandı. Peki, Güvercin final bölümünde ne olacak? Güvercin final bölümü fragmanı izle

GÜVERCİN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Güvercin dizisinin final yapacağı dizinin resmi Twitter hesabından "Sen iste, hayatı yeniden yazarım Zülüf!" #Güvercin final bölümü tanıtımı! Final bölümü çarşamba 20.00'da Star'da!" notuyla yapılan paylaşımla kesinleşti. Güvercin dizisinin final kararı alınmasının sebebinin reytinglerinin düşmesi olduğu söyleniyor.

GÜVERCİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zülüf; Kevsa'nın söyledikleriyle darmadağın olurken, Kenan ise onlara sunulan şartı yerine getirmemek için oyunu kendi kuralına göre oynamaya karar verir. Kenan'ın bu kararlılığı en çok Kevsa'nın düzenini bozacaktır.

GÜVERCİN FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI