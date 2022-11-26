Kıymet’in Füsun’u çalışmak için dükkana çağırdığı sahnede ikilinin konuşması yüzleri güldürüyor. Füsun’un çalışırken yaşayacakları merakla beklenirken izleyicileri sımsıcak, kahkaha dolu bir bölüm bekliyor.

İşte Güzel Günler’in 4. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

GÜZEL GÜNLER’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Selma’nın Van’a dönüş yolunda aldığı sürpriz telefon onu önemli bir tercih yapmaya zorlar. Mihran’ın Alya’yla barışmasını kutlamak için kahvaltıda buluşan ev halkı Selma’dan gelen haberle karışır. Selma, İstanbul’da yeniden ayaklarının üzerinde durmaya çabalarken Kıymet, Hakim’i belediyeye şikâyet ederek hem kendisinin, hem de Hakim’in başına iş açacak komik olaylar zincirinin başlamasına neden olur. Minik Leylim’in ortadan kaybolmasıyla Altan, Atakan, Füsun, Feyyaz, Kıymet ve hatta Hakim’in yolları kesişir. Küçük Ninja Leylim’in peşindeki Mihran ve Selma kendilerine itiraf edemeseler de giderek yakınlaşmaktadır.

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!