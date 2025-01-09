Güzide Duran: 'Merhaba' dediğim sevgilim sanılıyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Güzide Duran, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Duran; "Çocuklarımı görmeye gidip geliyorum bu aralar ama iş yoğunluğu oldu bu aralar sık sık buralardayım. Her şey yolunda gayet de güzel" dedi.

"GİZLİLİK KARARI ALDIK"

2008'de evlendiği iş insanı Adnan Aksoy ile boşanma arifesinde olan Güzide Duran; "Çocuklarımın babası hakkında konuşmak istemiyorum. Gizlilik kararı aldık zaten, bu konu hakkında konuşmam doğru değil. Hiçbir zaman konuşmama kararı da aldım zaten kendimce. Benim önceliğim çocuklarım" ifadelerini kullandı.